Warum sie 25 Millionen Euro verschenkte

OÖN: Frau Engelhorn, Sie haben Ihr Erbe – 25 Mio. Euro plus 3 Millionen als Verwaltungsaufwand– über einen Guten Rat für Rückverteilung an 77 Organisationen verteilt. Wie sind Sie überhaupt auf diese Idee des Verschenkens gekommen? ICH habe gar nichts verteilt, das haben 50 Menschen gemacht in Zusammenarbeit mit je einem Organisations- und Moderationsteam und Expertise aus dem Expertenpool*. Ich benutze das Wort „rückverteilen“, weil dieser Begriff anerkennt, dass zu