Warum sich die Amag nur kurz über ihr Rekordjahr freuen kann

WIEN/BRAUNAU. Für das abgelaufene Jahr darf sich der Aluminium-Konzern Austria Metall AG (Amag) über ein Rekordjahr freuen. Erstmals erreichte der Gewinn mit 109 Millionen Euro (plus 70 Prozent) einen dreistelligen Millionenbetrag – bei 1,7 Milliarden Euro Umsatz (37 Prozent über 2021).

Doch die Zufriedenheit über die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren währt nur kurz: Für das heurige Jahr werde mit einer stabilen Entwicklung – also keinem weiteren Rekord – gerechnet, sagt Vorstandschef Gerald Mayer bei der Jahrespressekonferenz.

Für eine konkrete Ergebnisprognose sei es noch zu früh. Die Investoren (zu 53 Prozent gehören die Aktien der B&C Holding in Wien, in Streubesitz sind nur knapp sieben Prozent der Aktien) wüssten um die Zyklizität des Geschäfts und seien davon weder überrascht noch enttäuscht.

Aktienkurs sprang nach oben

Entsprechend reagierte der Börsenkurs mit einem Kurssprung von 4,6 Prozent. Mittelfristig entwickle sich die Nachfrage nach Aluminiumprodukten jedenfalls positiv, würden Markteinschätzungen zeigen, betont Mayer. Als Dividende soll es wie im Vorjahr 1,50 Euro je Anteilsschein geben.

Aktuell seien die Anlagen gut ausgelastet: Die Elektrolyse in Kanada und die Gießerei in Ranshofen würden an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Auch die Walzanlagen seien gut ausgelastet. Im zweiten Halbjahr 2022 habe die Nachfrage in einzelnen Bau- und industrienahen Segmenten um bis zu zehn Prozent nachgelassen. Bei Industrieanwendungen sei sie nach wie vor verhalten, so Mayer.

"Im ersten Halbjahr 2022 mussten Wochenendschichten eingeschoben werden, im zweiten Halbjahr wurden die Überstunden wieder abgebaut", berichtet Mayer.

Unterm Strich blieb der Absatz mit 442.000 Tonnen auf dem Niveau des Jahres 2021. Weil der Produktmix weiter in Richtung Spezialitäten entwickelt werden konnte, hat der Walzbereich so gut verdient wie noch nie. Dies auch, weil frühzeitig begonnen wurde, die gestiegenen Energiekosten auf die Produktpreise aufzuschlagen, so Mayer.

Für das laufende Jahr seien 80 Prozent des Gasbedarfs und 60 Prozent des Strombedarfs preislich abgesichert. Die Amag ist mit einem Energiebedarf von 0,5 Terawattstunden (Gas) und 0,3 TWh Strom ein Großverbraucher. Nur falls es zu einer Energielenkung käme, würde auf einen eingelagerten Gasbedarf von zwei Monaten zurückgegriffen, sagt Mayer.

Aluräder aus Recyclingmaterial

Was den Weg Richtung Spezialprodukte betrifft, hat Technikvorstand Helmut Kaufmann zwei Beispiele genannt: So sei es gelungen, ein sicherheitsrelevantes Teil wie eine Aluminiumfelge gemeinsam mit Kunden Audi mit einem Anteil von 70 Prozent wiederaufgeschmolzenem Aluminium zur Serie zu bringen. Bisher sei ausschließlich Primäraluminium zum Einsatz gekommen. Und bei einem Ski von Fischer enthält der Alukern neuerdings ebenfalls 80 Prozent Recyclingmaterial.

Kaufmann wies darauf hin, dass die Amag in den vergangenen 15 Jahren den Belegschaftsstand in Braunau von 1200 auf mehr als 2000 erhöht habe, auch der Akademikeranteil und damit der Forschungsanteil sei steigend.

