In den nächsten eineinhalb Jahren wird Raiffeisen Oberösterreich bis zu 60 seiner derzeit 404 Filialen zusperren bzw. zusammenlegen. Damit setzt sich fort, was in den vergangenen zehn Jahren in allen Banken begonnen hat: Das Filialnetz wird ausgedünnt. Warum die Banken das machen und wie sie trotzdem ihre Kunden behalten wollen, erklärt der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (RLB), Heinrich Schaller, im Gespräch mit den OÖNachrichten.