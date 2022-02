"Die Schlüsselkarten haben nicht mehr funktioniert, die Maschinen konnten nicht mehr miteinander kommunizieren. In diesen Momenten sieht man, dass Digitalisierung Fluch und Segen zugleich sein kann", sagt Andreas Klauser, Vorstandschef des Hebetechnik-Herstellers Palfinger, der auch in Lengau (Bez. Braunau) ein großes Werk betreibt. Am ehesten sei man noch in den nordamerikanischen Werken, in denen noch viel mit Papier und per Hand gearbeitet werde, arbeitsfähig gewesen.