Rund 64 Millionen Eier werden rund um Ostern in Österreich gegessen. Die Nachfrage sei trotz Coronakrise gut, wie Alexandra Furthner-Poringer, Geschäftsführerin von Poringer Frischei in Tumeltsham (Bez. Ried), sagt. Der Betrieb produziert und verkauft in "normalen" Jahren 15 Millionen Ostereier. Dieses Niveau werde man heuer nicht erreichen, weil es Ausfälle bei den Großhändlern gebe, "aber grundsätzlich verkaufen sich die Ostereier sehr gut".