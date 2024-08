Warum Lebensmittelhändler digitale Preisschilder einführen

Spar führt die neuen Preisschilder bis Jahresende in 200 Filialen ein.

Der Lebensmittelhändler Spar ersetzt Papier-Preisschilder zunehmend durch elektronische Mini-Bildschirme, die am Regal angebracht werden. Bis Jahresende sollen die Preise in mehr als 200 Märkten, darunter auch selbstständige Spar-Kaufleute, digital ausgezeichnet sein. Die Umstellung in sämtlichen Filialen soll „so schnell wie möglich erfolgen“, heißt es auf Nachfrage.