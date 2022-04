Warum Hasenöhrl zum ersten Mal auf einen externen Manager baut

Neues Gesicht an der Spitze des Unternehmens mit dem orangefarbenen Hasen im Firmenlogo: Beim Bau- und Recyclingunternehmen Hasenöhrl aus St. Pantaleon bei St. Valentin hat seit 1. April mit Klaus Heller erstmals ein Externer das Sagen.

Der gebürtige Waldinger Heller hat die Geschäftsführung in der Hasenöhrl Bau GmbH vom geschäftsführenden Eigentümer Karl Hasenöhrl übernommen. In der Hasenöhrl GmbH, in der die übrigen Aktivitäten gebündelt sind, sind Heller und Hasenöhrl Co-Geschäftsführer.

Heller ist 55 Jahre alt und war zuvor 35 Jahre für den Baukonzern Strabag tätig. Karl Hasenöhrl wird heuer 60 Jahre alt, sein Sohn Wolfgang, der in Wien Bauingenieurwesen studiert hat, soll erst Erfahrungen sammeln und in ein paar Jahren ins Familienunternehmen eintreten.

Dieses wurde 1960 von Otto Hasenöhrl gegründet, Kerngeschäft sind der Betrieb von heute sechs Kiesgruben sowie fünf Betonwerken. Im Laufe der Jahre kamen unter anderem ein Asphaltmischwerk sowie eine Transportsparte dazu: "Unser Fuhrpark umfasst 200 Lkw", sagt Heller. In Oberösterreich stünden in den kommenden Jahren große Bauprojekte an, "alleine beim Bau des Westrings werden Millionen Tonnen Ausbruchmaterial anfallen, die abtransportiert werden müssen". Hier sieht man bei Hasenöhrl Perspektiven.

Autobahn und Kleinstbaustelle

Das Unternehmen mit 720 Mitarbeitern übernimmt zudem Arbeiten im Baubereich aller Art: Von Abbrucharbeiten über Asphaltierungen und Straßenbauprojekte bis hin zum Bau von Deponien und Brücken. Ein wichtiger Auftraggeber ist die öffentliche Hand: "Wir bauen aber auch für Private", sagt Heller. Im Recyclingwerk in St. Pantaleon werden aus Altbeton, -asphalt, Ziegelabbruch und Holzabfällen Recyclingbaustoffe erzeugt. Im Geschäftsjahr 2021/22 (per 31. März) wurde ein Umsatz von 125 Millionen Euro erzielt, ein Plus von zehn Prozent im Vorjahresvergleich.

Die Auftragslage in der Baubranche sei derzeit noch gut, sagt Heller: "Wir sind gut ausgelastet, allerdings gehen die Kosten durch die Decke." Neben den Preisen für Treibstoffe und Energie ist zum Beispiel auch der Preis für Bitumen, einem Nebenprodukt der Erdölraffinierung, stark gestiegen: "Bitumen ist die Hauptkostenkomponente bei der Asphaltproduktion", sagt Heller. Eine Angebotskalkulation zu Festpreisen sei derzeit mit Risiken behaftet: "Bei den öffentlichen Auftraggebern sehen wir eine Bereitschaft, von den Fixpreisen abzurücken. Aber die Budgets für heuer stehen. Als Resultat werden wohl weniger Projekte umgesetzt werden können." Wie sich dies auf Umsatz und Auslastung auswirken werde, sei schwierig zu prognostizieren.