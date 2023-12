Warum für Happy Foto die stillste Zeit des Jahres die intensivste ist

An die 80 Beschäftigte sind bei Happy Foto tätig, davon drei Viertel Frauen.

An Besinnlichkeit ist hier kaum zu denken. Fast pausenlos stapeln und sortieren Beschäftigte Dutzende Fotobücher und Kalender in allen Farben und Formen, die Drucker sind im Dauerbetrieb. Zur Weihnachtszeit ist bei Happy Foto Hochsaison. Das Freistädter Familienunternehmen erzielt in den sechs Wochen vor dem Heiligen Abend 40 Prozent des Jahresumsatzes. „Mir wäre es lieber, wenn es über das Jahr ein bisschen entzerrt wäre. Aber unsere Mitarbeiter haben sich daran gewöhnt, dass es