Warum Felbermayr recht hat und sich nichts ändern wird

Gabriel Felbermayr hat im OÖN-Gespräch am Freitag anschaulich erklärt, warum in Österreich die Inflation besonders hoch ist. Die Stromwirtschaft verlange marktkonforme Preise und müsse an die überwiegend staatlichen Aktionäre hohe Dividenden, Steuern und Sonderabgaben zahlen. Weil die Bürger aber unter den hohen Preisen leiden, verteilt der Staat mit der Gießkanne wieder Geld an die Stromkunden, damit die wieder hohe Preise zahlen können.