Warum Europas Autoindustrie an Fahrt verliert

Das gaben die Kreditversicherer Acredia und ihr Mutterkonzern Allianz Trade am Montag bekannt. Europas Probleme zeigten sich beim Blick auf den globalen Automarkt. Dieser wuchs im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent, für heuer wird ein Plus von zwei Prozent erwartet.

Treiber seien jedoch China (plus vier Prozent) und die USA (plus 2,5 Prozent). Europa bleibe der Analyse zufolge mit 1,5 Prozent Wachstum zurück. Grund seien hohe Produktionskosten, Innovationsrückstand und zunehmende Zollstreitigkeiten.

"Die Autoindustrie ist das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Doch durch mangelnde Investitionen in Innovationen und Elektromobilität drohen wir unseren Vorsprung endgültig zu verlieren", sagt Gudrun Meierschitz, Vorständin von Acredia. Es sei Zeit für einen "strategischen Kurswechsel".

Bei Elektromobilität dominiere China den Markt, mit einem Wachstum von 40 Prozent im vergangenen Jahr. "China investiert Milliarden, die USA schützen ihre Märkte. Europa setzt auf Strafzahlungen statt gezielter Förderung", sagt Meierschitz. Das sei nicht nachhaltig.

Innovation und Produktion

Um die Abhängigkeit von China zu verringern, müssten europäische Autohersteller, vor allem deutsche, ihre Modellpalette auf fünf bis sechs wettbewerbsfähige Hybrid- und Elektrofahrzeuge verringern und stärker in Batterieproduktion und Ladeinfrastruktur investieren, rät die Expertin. Mindestens ein Zehntel des Gesamtumsatzes solle in Forschung und Entwicklung fließen, während neue Märkte wie Indien, Vietnam und Südamerika Wachstumspotenzial böten. Für etliche Betriebe in Oberösterreich sind deutsche Autobauer wichtige Abnehmer ihrer Komponenten.

Es brauche politische Maßnahmen zur Stärkung der Autoindustrie, zum Beispiel 40 bis 50 Prozent Zölle auf Importe mit weniger als 75 Prozent europäischem Produktionsanteil sowie ein Investitionspaket für Ladeinfrastruktur und eine 15-Prozent-Kaufprämie für Elektroautos um weniger als 45.000 Euro.

Weg von "Auspuffbetrachtung"

Um neue Antriebssysteme geht es von 14. bis 16. Mai beim Internationalen Motorensymposium in der Wiener Hofburg. Am Montag appellierte dessen Veranstalter Bernhard Geringer, klimaneutrale Mobilität müsse vom Anfang bis zum Ende gedacht werden: "Nur mit Grünstrom können E-Autos und mit regenerativen Kraftstoffen der gesamte Bestand an Fahrzeugen treibhausgasneutral betrieben werden." Man müsse weg von einer reinen "Auspuffbetrachtung". Aktuelle Gesetze würden vor allem den CO2-Ausstoß betrachten, ohne Berücksichtigung von Energie und Rohstoffen.

