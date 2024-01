Warum es in der Biobranche derzeit nicht rund läuft

Der Anteil von Biolebensmitteln in öffentlichen Großküchen liegt im einstelligen Bereich und soll in Zukunft deutlich steigen.

Bio ist in Österreich eine Erfolgsgeschichte: Knapp 24 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe wirtschafteten 2023 biologisch. 27,7 Prozent der Flächen werden biologisch bewirtschaftet (OÖ: 20,3 bzw. 18,7 Prozent). Zum Vergleich: In der EU waren es 2020 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) 9,1 Prozent der Fläche. Nun kämpf die Biobranche aber mit Problemen, die sich auch in Zahlen manifestiert: In Österreich sank die Zahl der Betriebe um 3,7 Prozent auf 24.150. Bei der Fläche gab es einen Rückgang von 1,5 Prozentpunkten.



Ein Grund dafür ist die zurückhaltende Nachfrage nach Produkten im Premium-Segment, wie der Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ, Franz Waldenberger, bei einem Pressegespräch ausführte: Der Anteil an Bio-Lebensmitteln im Lebensmitteleinzelhandel habe sich im ersten Halbjahr 2023 auf 11,5 Prozent belaufen, ein im Jahresvergleich stabiler Wert, „Beobachtungen zufolge waren die Zahlen im zweiten Halbjahr aber rückläufig“. Entsprechend sind die Preise, die die Landwirte derzeit auf den Märkten erzielen können, gesunken.



Dazu komme, dass die Prämiensätze nach dem Agrarumweltprogramm Öpul vor dem Ausbruch der Teuerungskrise festgelegt worden seien und den Mehraufwand in der Bio-Landwirtschaft aktuell nicht decken würden.



Exportmärkte brechen weg



Dazu kommt, dass der Konsum der Produktion in vielen Bereichen hinterherhinkt, Österreich daher auf den Export angewiesen ist. Der wichtigste Exportmarkt war lange Zeit Deutschland. Dort trifft aber eine zögerliche Nachfrage auf eine Verlagerung der Produktion: Immer mehr Landwirte stellen auf biologische Bewirtschaftung um. Das ist auch im Rest der EU der Fall. „Österreich ist daher auf eine Stärkung des Verbrauchs im Inland angewiesen“, sagte Waldenberger.



Ein Hebel ist laut Johannes Liebl, Obmann des Vereins Bio Austria Oberösterreich, die Gemeinschaftsverpflegung: „2,2 Millionen Mahlzeiten werden täglich außer Haus konsumiert.“ Der Aktionsplan für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung sehe vor, dass bis 2030 mindestens 55 Prozent biologische Lebensmittel in den öffentlichen Kantinen von Schulen, Heimen, Justizanstalten und dem Bundesheer eingesetzt werden sollen. Derzeit seien es Schätzungen zufolge nur vier Prozent. Es gebe aber Pioniere auf diesem Gebiet, etwa das Alten- und Pflegeheim in Gaspoltshofen: Dort liegt der Biowaren-Anteil bei 40 Prozent.

Johannes Liebl, Obmann von Bio Austria in Oberösterreich (l.), Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich Bild: LK OÖ

