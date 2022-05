Warum eine "Container-Flut" in den Häfen droht

"Für die Lieferketten hat China eine viel größere Wirkung als der Ukraine-Krieg", sagte Scharwarth der Nachrichtenagentur Reuters. Auch mit gelockerten Corona-Maßnahmen in Shanghai seien die Probleme nicht vorbei. "Denn dann werden sich wahrscheinlich Staus vor US-amerikanischen und europäischen Häfen bilden", betonte Scharwarth. Es drohe eine "Container-Flut" in den Häfen, weil Mengen ungleichmäßig ankommen würden. Zudem fehle es vielerorts an Mitarbeitern und Lkw-Fahrern, um Waren weiterzutransportieren.

China sei die "Werkbank der Welt", sagte Scharwarth. Betroffen von der Entwicklung in Shanghai seien alle Güter von Hightech-Waren bis hin zu Mode. Nun hänge es davon ab, wie Shanghai wieder geöffnet werde. Bis sich die Handelssysteme jedoch normalisierten, werde es länger dauern als gedacht. Unternehmen müssten weiterhin mit steigenden Logistikkosten rechnen, Konsumenten in der Folge auch ebenso mit steigenden Preisen für die Waren.

Bei der Deutschen Post stieg der Umsatz im ersten Quartal – auch dank Frachtraten – um rund 55 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) legte von 216 auf 601 Millionen Euro zu.