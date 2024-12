Warum die Sorgenfalten im heimischen Mittelstand tiefer werden

Vor allem in Oberösterreichs Betrieben gibt es Zurückhaltung.

"Die eigene Geschäftslage wird besser eingeschätzt als die allgemeine, das hat sich nicht geändert. Aber die schlechte Stimmung in der Wirtschaft überlagert alles", sagt Erich Lehner, geschäftsführender Partner bei EY.

Seit 2008 analysiert die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei in regelmäßigen Abständen die Lage im heimischen Mittelstand. Für die am Dienstag präsentierte Studie wurden 600 Unternehmen in Österreich befragt.

37 Prozent der Mittelständler schätzen ihre Geschäftslage demnach als gut ein, 27 Prozent als eher gut, der Rest als weniger gut oder schlecht. Bei den Investitionen ist deutliche Zurückhaltung zu bemerken. Acht Prozent wollen ihre Investitionen in den nächsten Monaten steigen, im Vorjahr waren es noch doppelt so viele. Der heurige Wert ist der schlechteste im Bundesländervergleich. Lehner: "Oberösterreich hat eine starke Abhängigkeit von der Industrie, speziell in den Bereichen Autozulieferung und Maschinenbau."

Rückläufig sind auch die Beschäftigungsprognosen. 19 Prozent der Betriebe Planen, neue Stellen zu schaffen (Vorjahr: 21 Prozent). 21 Prozent wollen Stellen streichen (Vorjahr: 24), das ist nach Kärnten und gleichauf mit Niederösterreich und Salzburg der zweithöchste Wert aller Bundesländer.

Schlechtes Zeugnis für die Politik

Österreichweit sei die Stimmung der Betriebe in etwa auf dem Niveau der Finanzkrise 2008/09 und der Corona-Pandemie, sagt Lehner. Am wenigsten zufrieden sind Unternehmen aus den Bereichen Handel, Konsumgüter und Industrie, am meisten zufrieden jene aus den Bereichen Gesundheit/Life Science sowie Tourismus.

Ein schlechtes Zeugnis stellen die Mittelständler der nationalen Standortpolitik aus. 39 Prozent bewerten sie als negativ, nur jedes achte Unternehmen (13 Prozent) vergibt eine positive Note. "Das sollte ein Signal für die künftige Regierung sein", sagt Lehner.

