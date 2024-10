Warum die Polizei Fake-Profile erstellt

Alexander Riedler, Leiter der Arbeitsgruppe Cybercrime in der Landespolizeidirektion

Mehr als eine halbe Million Straftaten übermittelt die Polizei in Österreich jedes Jahr der Staatsanwaltschaft. 13 Prozent davon betreffen Cyberkriminalität. "Es ist schon jetzt ein großes Feld, das jedes Jahr extreme Zuwachsraten hat", sagte Alexander Riedler bei den Digital Days. Der Polizist leitet die Arbeitsgruppe Cybercrime in der Landespolizeidirektion Oberösterreich und bringt seine Expertise auch bundesweit ein.

Cyberkriminalität umfasse viele Bereiche, zum Beispiel den Betrug über Webshops, das Erpressen mit Nacktbildern, gefälschte E-Mails oder das Eindringen in Computersysteme mit Schadsoftware. Riedler: "Wir wissen aber leider nur einen Bruchteil dessen, was passiert." Die Dunkelziffer sei bei Cybercrime höher als bei anderen Delikten. Auf eine angezeigte Straftat kämen 300 Taten, die passiert seien. Das liege am hohen Grad der Anonymität im Internet.

Künstliche Intelligenz befeuere den Ideenreichtum der Täter, helfe aber auch der Polizei. "Wenn wir verdeckt ermitteln, legen wir gefälschte Facebook-Accounts an und generieren mit KI Profilbilder." Wenn KI in größerem Ausmaß für Angriffe verwendet werde, brauche es "eine Art Gegen-KI". Der Mensch werde dafür zu langsam sein, so Riedler.

Tipps zum Schutz im Internet

Die Polizei forciere folgende Bereiche: den Ausbau der IT-Forensik (technische Geräte, die bei Kriminaldelikten Spuren hinterlassen), sowie die Cybercrime-Ermittlung mit eigenem Trainingszentrum in Oberösterreich.

Privaten und Firmen rät Riedler, Software aktuell zu halten, regelmäßig Daten mit Kopien zu sichern und Verbindungen abzuschalten, wenn sie nicht benötigt werden. Passwörter sollten dem Polizisten zufolge immer mindestens 20 Zeichen haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.