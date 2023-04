Warum die Kreditzinsen noch teurer werden

Schaller bekräftigte bei einer Pressekonferenz seine Kritik an der Europäischen Zentralbank (EZB). Dies habe viel zu spät und dann sehr kräftig die Zinsen angehoben, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und die Teuerung sei noch immer zu hoch. Als Minimum erwartet Schaller heuer noch einmal zwei Zinsschritten mit jeweils plus 0,25 Prozentpunkte. „Es können aber auch mehr oder stärkere Erhöhungen sein“, sagt er.

Das wirkt sich auch auf die Finanzierung von Immobilien- und anderen Krediten aus. Bei ersteren verspüren die Banken schon seit Mitte vorigen Jahres deutliche Rückgänge. „Auch weil die KIM-Verordnung der Finanzmarktaufsicht, die Kreditvergaben erschwert, leider nicht weiter verändert wird“, sagt der RLB-Chef, der Kritik, die Banken würden die Kreditzinsen stärker anheben als die Sparzinsen, zurückweist. Während aber der Bau schon unter den Auftragseinbrüchen zu leiden beginne, seien die Meldungen aus den anderen Wirtschaftsbereichen gut. Die Betriebe hätten gute Auftragslagen. Lediglich um den Konsum mache er sich Sorgen, sagt Schaller. Es es sei gut, dass die Gehälter steigen, damit sich die Leute ihr Leben leisten könnten. Aber die Inflation werde durch die Weitergabe von höheren Kosten bei Rohstoffen und Gehältern nicht so schnell sinken. „Wenn wir Ende 2025 wieder bei zwei Prozent sind, können wir uns glücklich schätzen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.“

Im Vorjahr erzielte die RLB Oberösterreich einen Jahresüberschuss vor Steuern von 429,5 Millionen Euro. 2021 waren es noch 557,8 Millionen Euro gewesen. Das ist ein Rückgang um 23 Prozent. Das Betriebsergebnis, das das Bankgeschäft spiegelt, sank lediglich von 42,9 auf 418,6 Millionen Euro. Bei Jahresüberschuss spielen Beteiligungsbewertungen eine wesentliche Rolle. Die beiden größten Beteiligungen - voestalpine und Raiffeisen Bank International (RBI) - drückten mit einem Ergebnisanteil von minus 83,7 (voestalpine) und minus 5,8 Millionen Euro (RBI) den Jahresüberschuss. Alle anderen Beteiligungen lieferten Gewinne an die RLB ab. Die Kreditausfälle liegen weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau und stiegen von 2,1 auf 2,4 Prozent. Die Risikovorsorgen wurden auf 92,2 Millionen mehr als verdoppelt. Aber schon zuletzt habe sich gezeigt, dass die Ausfälle deutlich niedriger seien.

Die Raiffeisenbanken in Oberösterreich, denen die RLB gehört, bestechen vor allem durch ihre Kapitalstärke. Sie haben eine so genannte harte Kernkapitalquote von 20,2 Prozent, die RLB selbst hält nach wie vor bei 15,8 Prozent. Konsolidiert haben RLB und Raiffeisenbank eine Bilanzsumme von 68,9 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss von 68,9. Zusammengerechnet ergäbe das die viertgrößte Bank Österreichs.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher

