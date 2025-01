Warum die Flugtaxis noch einen  großen Bogen um Europa fliegen

Alles war so schön geplant. Während der Olympischen Spiele in Paris sollten die ersten Personenflüge stattfinden, um die Qualität der "Velocitys" der deutschen Firma Volocopter unter Beweis zu stellen. Aber es scheiterte an den Fluggenehmigungen. Geplant war schließlich, dass heuer eine bestimmte Zahl an Flügen stattfinden könne, doch dann ging Volocopter das Geld aus. Ende Dezember meldete das Unternehmen mit 500 Beschäftigten Insolvenz an und hofft nun auf Investoren.