Warum Firmen die Älteren wieder schätzen lernen

Der Arbeitsmarkt stand 2023 unter keinem guten Stern. Die hohen Energiekosten drückten auf die Konjunktur, das ließ eine höhere Zahl an Kündigungen befürchten. Dazu kamen Pleiten wie Leiner/Kika und Forstinger. Dennoch kam es nicht so schlimm wie befürchtet. Die Arbeitslosigkeit stieg zwar, aber die Zahl der Beschäftigten auch. Im Gesamtjahr betrug die Arbeitslosenrate 6,4 Prozent in Österreich und 4,2 Prozent in Oberösterreich.