Warum die EU bei KI hinterherhinkt

Verhandlerinnen und Verhandler haben im vergangenen Dezember ihre Einigung auf die Regulierung künstlicher Intelligenz auf EU-Ebene als großen Wurf gefeiert. Mit dem AI Act sehen die Verantwortlichen die Union weltweit in einer Vorreiterrolle: Das Regelwerk soll den Einsatz von KI in hochriskanten Bereichen beschränken, in denen Grundrechte gefährdet werden könnten. So groß das Selbstlob auch war: Weniger rosig fällt der Befund des Europäischen Rechnungshofes zu der globalen Stellung der