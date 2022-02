Warum der Weg zum Wohneigentum ein längerer werden könnte

Bis sich die Österreicher den Traum vom Eigenheim erfüllen können, wird es künftig länger dauern: Denn die Europäische Zentralbank zieht bei der Vergabe von Immobilienkrediten die Zügel an. Wie berichtet, soll es ab Mitte des Jahres strengere Vorgaben bezüglich Eigenkapitalanteil, Höhe der Kreditrate sowie Laufzeit der Finanzierung geben. „Dieses Thema beschäftigt natürlich auch die Wohnbauträger“, sagte Mario Zoidl, Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, heute, Mittwoch, bei einem virtuellen Pressegespräch in Linz: „Es kann sein, dass die Menschen länger in ihren Mietwohnungen oder dergleichen bleiben müssen und erst später ins Eigentum wechseln können.“



Zoidl hat am Mittwoch gemeinsam mit dem Obmann des Verbands der gemeinnützigen Bauvereinigungen, Robert Oberleitner, sowie Vertretern der Bauträgerdatenbank „Exploreal“ Daten zum Wohnungsneubau in Oberösterreich präsentiert: Dafür wurden 1200 Projekt mit rund 30.500 Wohneinheiten ausgewertet. Rund 3800 Wohneinheiten wurden im Detail erfasst.



2021 wurden 5890 Wohneinheiten fertiggestellt. Für heuer wird mit 5200 Fertigstellungen gerechnet. Eine Wohneinheit hat im Schnitt 75 Quadratmeter Nutzfläche (das ist ein Minus von 1,9 Quadratmetern im Jahresvergleich). Der Großteil der Neubauleistung findet in und um die Landeshauptstadt Linz statt: Im Verhältnis zur Einwohnerzahl werden die meisten Wohnungen in Wels und Wels-Land errichtet.

Interessant ist, wie sich die Wohngrößen verändern: So werden um sechs Prozent mehr Ein- bis Zweizimmerwohnungen gebaut, während es um sechs Prozent weniger Wohnungen mit mindestens vier Zimmern gibt. „Ein Grund für diese Entwicklung ist, dass man sich eine Wohnung auch leisten können muss“, sagte Oberleitner. Zudem steige die Nachfrage nach Anlegerwohnungen stark an. Auch die Zunahme der Singlehaushalte spiele eine Rolle.



Nur noch mit Freifläche

Faktisch alle der 3800 näher analysierten Wohneinheiten würden über eine Freifläche verfügen, sagte Alexander Bosak (Exploreal): Ohne Freiflächen wie Balkon, Terrasse, Loggia oder Garten seien Wohnungen nur noch schwer zu vermitteln.

Während in Wien (68 Prozent) und Graz (72 Prozent) der Anteil der gewerblichen Bauträger jenen der gemeinnützigen deutlich überwiegt, halten sie sich in Oberösterreich mit je 50 Prozent die Waage: Nur in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck sind die gewerblichen Bauträger etwas stärker präsent.