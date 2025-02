Warum der Pfandtourismus Brauereien in Bayern schäumen lässt

"Wir waren uns des Risikos bewusst. Noch hält sich der Gesamteffekt zum Glück in Grenzen." Das sagt Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund zum Pfandtourismus an der deutsch-österreichischen Grenze. Was ist der Pfandtourismus? Eine Analogie zum Tanktourismus. Dieser beschreibt Menschen, die in grenznahen Gebieten im Nachbarland tanken, oft wegen des Preisunterschieds. Der Pfandtourismus hat mit Monatsbeginn Fahrt aufgenommen. Weil Österreich das Pfand für viele Mehrweg-Glasflaschen (auch die