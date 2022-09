Warum der Kranhersteller Palfinger Italiener und Brasilianer planen lässt

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger, der in Lengau (Bezirk Braunau) ein großes Werk und eine Lehrwerkstätte betreibt, wird heuer deutlich wachsen. Der Umsatz werde erstmals über der Zwei-Milliarden-Euro-Marke liegen, die Auftragsbücher sind bis Mitte 2023 gut gefüllt, doppelt so gut wie in anderen Jahren, sagt Vorstandschef Andreas Klauser im Gespräch mit den OÖNachrichten.