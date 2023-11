Der Goldpreis zieht an, dafür gibt es mehrere Gründe.

Der Goldpreis ist auf Rekordjagd. Heute, Montag, in der Früh wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2018 US-Dollar gehandelt. Das war der höchste Stand seit Mai dieses Jahres. Zum Allzeithoch von 2075 Dollar/Unze vom 7. August 2020 fehlt nicht mehr viel. Experten gehen davon aus, dass diese Marke demnächst fallen wird.