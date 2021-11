Warum der Digitalos in die digitale Welt übersiedelt

Wenn ein Preis dafür prädestiniert ist, die Vorzüge der digitalen Welt vor den Vorhang zu holen, dann der Digitalos: Zum bereits dritten Mal zeichnen die OÖNachrichten und ihre Partner heuer die digitalen Aushängeschilder unseres Bundeslandes aus.

Und die derzeitige Corona-Situation erfordert es, dass die diesjährige Preisverleihung von der analogen in die digitale Welt übersiedelt. Die OÖNachrichten und ihre Partner haben sich daher dazu entschlossen, den Gala-Abend am 18. November in den Promenaden Galerien in Linz nicht durchzuführen.

Wie geht es weiter?

Anstelle der Präsenzveranstaltung gibt es eine TV-Sendung. Diese wird am Donnerstag, 2. Dezember, am Abend in einer Sondersendung auf nachrichten.at und TV1 übertragen. Die Info haben die Finalisten per E-Mail erhalten.

Wie erfahre ich, wer gewonnen hat?

Alle Sieger aus der Liste der 15 Finalisten in den drei Kategorien kommen in der TV-Sondersendung zu Wort. Die Kategorien sind "Digitales Start-up", "Digitale Persönlichkeit" und "Digitale Transformation". Zusätzlich vergibt die Jury die Auszeichnung für die digitale Pionierleistung. Auf alle Gewinner wartet eine Statue, von der voestalpine entworfen und gefertigt aus 3D-Druck.

Wie erfolgt die Berichterstattung über die Preisverleihung?

Die TV-Sendung am 2. Dezember ist für alle Interessierten kostenlos zu verfolgen. Alles Wissenswerte über die Sieger in den Kategorien, welche Menschen und Erfolgsgeschichten dahinterstehen und welche Unternehmen der Digitalisierung in Oberösterreich sonst noch ihren Stempel aufdrücken, erfahren Sie in einer Sonderbeilage, die den OÖN am 3. Dezember angefügt ist. Und Sie lesen auch ein ausführliches Porträt über die Person, die heuer für die digitale Pionierleistung verantwortlich zeichnet.