Warum das "Silo-Denken" in den Betrieben enden muss

"Ich sage, was ich denke, kann Ideen vorbringen, aber auch Kritik am Vorstand üben und selbst Entscheidungen treffen", sagt Unternehmensberater Jürgen Bock. Früher hätten die Führungskräfte die Mitarbeiter zu Effizienz angespornt. Heute gehe es darum, Bedingungen zu schaffen, damit Mitarbeiter die Leistung aus eigener Motivation erbringen. In einem solchen Unternehmen würden die einzelnen Mitarbeiter Eigenmacht spüren und der Betrieb daran wachsen, sagt Bock, der Unternehmen zu "New Work" berät. Warum Betriebe diese neue Form der Arbeit brauchen, um bestehen zu können, wird beim Forum IC der Wirtschaftskammer Oberösterreich diskutiert: Dazu laden Spartenobmann Christof Schumacher und Präsidentin Doris Hummer die Gäste virtuell ein (Details dazu im Infokasten).

"Es braucht Nähe und Augenhöhe", sagt Stephan Grabmeier, Mitglied der Geschäftsleitung am Zukunftsinstitut. Unternehmen seien "soziale Systeme": Der Mitarbeiter müsse sich trauen, auch unangenehme Dinge vorzubringen. Das Schlagwort der Stunde sei "emotionale Sicherheit".

Die Vortragenden sind sich einig, dass New Work für die Unternehmen aus zwei Gründen eine große Herausforderung ist: Erstens kann Änderung nur an der Spitze beginnen. Die Chefs müssten Macht abgeben und ihren Mitarbeitern vertrauen, sagt Grabmeier: Das falle nicht jedem leicht. Am erfolgreichsten seien aber jene Unternehmen, die klassische Hierarchieebenen abgeschafft haben, sagt Schumacher: "Wir müssen raus aus dem Silo-Denken."

Reise, aus der ein Sog entsteht

Zweitens müssten einige Mitarbeiter, die es seit Jahren gewohnt sind, gesagt zu bekommen, was sie zu tun haben, aus ihrer Komfortzone geholt werden: "Jeder von ihnen hat einen Kopf zwischen den Schultern." Hier hat Bock einen Tipp: "Fangen Sie mit jenen an, die offen für Änderungen sind, und setzen Sie sich mit den Widerständigen separat auseinander." Die Änderung der Unternehmenskultur sei eine Reise, im Zuge derer ein Sog entsteht, sagt Bock: "Neue Mitarbeiter werden auf Sie aufmerksam und wollen bei Ihnen zu arbeiten beginnen." Genau deshalb ist New Work laut Schumacher für Unternehmen notwendig: "32.000 Fachkräfte fehlen in Oberösterreichs Unternehmen bereits jetzt."

Wer sich den geänderten Erfordernissen verweigere, werde bei der Suche endgültig ins Hintertreffen geraten. (prel)

