"Eine verseuchte Branche", titelte der "Spiegel" zuletzt über die Fleischverarbeitungsindustrie in Deutschland. Tatsächlich standen Schlachthöfe in der Vergangenheit meist im Brennpunkt, wenn es um Tiertransporte, Hygiene oder den qualvollen Tod der Tiere ging. Mit dem Coronavirus wird nun Kritik am Umgang mit den Mitarbeitern laut: Arbeitsverhältnisse und Unterbringung der Menschen aus dem Osten seien prekär.