Warum Biden im Wirtschaftskonflikt mit China noch einmal nachlegt

Worum geht es genau? US-Präsident Joe Biden hat ein Dekret unterzeichnet, das zum Ziel hat, sensible Technologien in den USA – wie Halbleiter oder KI-Systeme und anspruchsvolle Quanteninformationstechnologien – zu schützen. Es soll kein Kapital aus den Vereinigten Staaten in Industriebereiche rivalisierender Staaten fließen, die für die nationale Sicherheit der USA von Bedeutung sind – also etwa im Verteidigungs- oder Technologiesektor, so der Tenor.