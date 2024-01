Warum bei der Signa-Pleite viele Gläubiger durch die Finger schauen könnten

So außergewöhnlich das Scheitern der Signa-Immobiliengruppe bisher war, so bemerkenswert ist auch die Reaktion des Insolvenzverwalters auf die angemeldeten Gläubigerforderungen gegen die Signa Holding. Christof Stapf hat von 8,613 Milliarden Euro, die die Gläubiger fordern, gerade einmal 80,3 Millionen anerkannt, das ist nicht einmal ein Prozent. So etwas gibt es in Insolvenzverfahren praktisch nie.