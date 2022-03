Warum 2022 das „Jahr der Sojabohne“ wird

Trotz des Krieges in der Ukraine ist die Versorgung mit Lebensmitteln in Österreich nicht bedroht: Das war eine der Kernaussagen der traditionellen Pressekonferenz zum Frühjahrsanbau, die die Landwirtschaftskammer Oberösterreich heute, Donnerstag, in Linz abgehalten hat. „Österreich hat mit 2,8 Millionen Tonnen Getreide und 2,4 Millionen Tonnen Mais eine starke Produktion und unsere Landwirtschaft kann ohne Probleme die Bevölkerung mit ausreichend Brotgetreide versorgen“, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger. Nur 680.000 Tonnen würden für Brot und Getreide und 213.000 Tonnen für Braugerste verwendet. Der Rest gehe in die Fütterung sowie die Industrie. Aus der Ukraine werde faktisch kein Getreide importiert.

Anders als bei den Lebensmitteln ist Österreich bei der Tiermast (vor allem bei Hühnern und Schweinen) auf den Import von Eiweiß, vor allem von Soja, angewiesen: „Die Versorgungslage in Europa ist gut“, sagte Waldenberger. Allerdings gäbe es starke Ausschläge bei den Preisen: „Es ist derzeit nicht abschätzbar, wie sich die Märkte aufstellen und wo die Mengen hingehen. So würde beispielsweise China als aktiver Einkäufer auf dem Markt auftreten und große Mengen Getreide auf Lager legen.

Mit Russland und der Ukraine sind, wie berichtet, zwei Agrargiganten vom Krieg betroffen: Aus dem Kriegsgebiet erfolgten bisher 30 Prozent des weltweiten Weizenexporte, 20 Prozent der Maisexporte und rund 80 Prozent der Ausfuhren von Sonnenblumenkernen. Binnen eines Jahres haben sich die Preise für Brotweizen auf 430 Euro je Tonne mehr als verdoppelt. Besonders betroffen sind die nordafrikanischen Staaten und der Nahe Osten, die zu 85 Prozent von Getreideimporten aus dem Kriegsgebiet abhängig sind. Für die weltweite Versorgung kommt der Krieg zu einem schlechten Zeitpunkt: Seit vier Jahren liegt der Weizenverbrauch über der -produktion. Das alles führt bei vielen Staaten zu Bevorratung und Exportstopps.

Dünger nicht mehr verfügbar

Auch auf den österreichischen Agrarsektor hat der Krieg Auswirkungen, wie einmal mehr betont wurde: Einerseits steigen die Dieselpreise für die Traktoren stark an. Andererseits wird auch für die Herstellung des für die Landwirtschaft so wichtigen Stickstoffdüngers sehr viel Gas benötigt. Der Gaspreis hat sich seit Kriegsbeginn verdoppelt. Russland ist der weltweit größte Produzent von Ammoniumnitrat: Ammoniumnitrat wiederum ist gemeinsam mit Harnstoff wichtigster Stickstoffdünger in der Landwirtschaft. „Die Rechnung ist einfach: International weniger verfügbarer Dünger und weniger Erntemengen bei ohnehin schlechter Versorgungslage führen zu einer starken Steigerung der Lebensmittelpreise“, sagte Waldenberger.

In Österreich hat sich der Preis für den wichtigsten Stickstoffdünger NAC binnen eines Jahres vervierfacht. Für Landwirte, die nicht rechtzeitig vorgesorgt haben, ist Dünger nicht mehr verfügbar. Das hat auch gravierende Auswirkungen auf den Pflanzenbau in Österreich: So erwartet die Landwirtschaftskammer heuer einen deutlichen Anstieg bei den Sojaflächen. In Oberösterreich dürfte die Anbaufläche um 13 Prozent auf 17.500 Hektar steigen. In Österreich dürfte die Anbaufläche von rund 75.000 auf 90.0000 Hektar steigen. „2022 wird das Jahr der Sojabohne“, sagte Helmut Feitzlmayr, Pflanzenbaudirektor der Landwirtschaftskammer OÖ: Die Sojabohne binde den Stickstoff aus der Luft und brauche keine Stickstoffdüngung. Rückläufig ist neben Zuckerrübe, Sommergetreide und Ölkürbis auch der Körnermais: Grund ist, dass auch bei der Trocknung von Mais Gas eingesetzt wird.