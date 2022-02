Warum 10.000 potenzielle Lehrlinge in Betrieben fehlen

Mit welcher Ausbildung hat man die besten Karrierechancen? 56 Prozent der österreichischen Schüler sehen sich mit einem Studium in der Pole-Position. Für 32 Prozent ist es eine Matura an einer berufsbildenden höheren Schule (BHS), mit 30 Prozent folgt auf Platz drei die Lehre mit Matura. Die Lehre liegt auf Platz fünf (14 Prozent), einen Platz hinter der AHS-Matura.

Diese Zahlen gehen aus der Lehrlingsstudie 2022 hervor, die das Linzer Market Institut im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV) und der Initiative Zukunft.Lehre.Österreich (ZLÖ) unter Lehrlingen, Schülern, Eltern und Lehrkräften durchgeführt hat. 1000 Interviews wurden geführt.

"Die Lehre muss anders positioniert werden, das zeigen uns die Zahlen", sagte Studienautor David Pfarrhofer gestern, Freitag, bei der Online-Präsentation in Wien: Neben Gymnasium und BHS müsse die Lehre ganz klar der dritte Weg zur Matura sein. "Die scheinbare Sackgasse nach dem Lehrabschluss hindert noch manche, eine Lehre zu absolvieren. Das langfristige Ziel soll sein, dass mit den drei Wegen AHS, BHS und Lehre gleichermaßen gute Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten verbunden werden", sagte Werner Steinecker: Der Generaldirektor der Energie AG ist – als ehemaliger Lehrling – Gründer und Präsident von ZLÖ.

"Lehrling": Neue Bezeichnung

Eine weitere Baustelle ist das Image der Lehre: Denn für 38 Prozent ist sie wenig oder gar nicht attraktiv. 39 Prozent sagten, die Lehrausbildung sei "alt und verstaubt". Für 45 Prozent der Schüler ist die Bezeichnung "Lehrling" heute nicht mehr passend und sollte angepasst werden.

In diesem Zusammenhang kündigte Steinecker eine österreichweite Befragung an, um eine moderne Bezeichnung zu finden. Früher habe es einen "Lehrlingsbeauftragten" der Bundesregierung gegeben: Laut Steinecker sollte man über dessen Rückkehr oder einen eigenen Staatssekretär nachdenken. Denn aufgrund des Fachkräftemangels gehe es um Milliardenbeträge.

Laut IV-Präsident Georg Knill ist auch die lockere Notenvergabe an den Schulen in der Pandemie ein Grund dafür: Dadurch bleiben Schüler dort, potenzielle Abbrecher werdem dem Arbeitsmarkt vorenthalten: 10.000 Jugendliche würden fehlen. Laut Umfrage haben 40 Prozent der 14- und 15-Jährigen derzeit keine Probleme in der Schule. Verbund-Chef Michael Strugl betonte, dass der Berufsorientierung in Schulen eine größere Bedeutung zukommen müsse, möglicherweise in Form eines Pflichtgegenstandes.

Wie die Jungen Feuer fangen

Viel wurde bei der Pressekonferenz auch über die Attraktivierung des Lehrberufs gesprochen. "Es geht darum, Perspektiven aufzuzeigen", sagte Miba-Personalchef Bernhard Reisner. Man müsse vermitteln, was man in dem Beruf bewirken könne. "Bei Themen wie dem Eindämmen des Klimawandels fangen die Jungen Feuer." Knill verwies auf die Chancen: "Eine Arbeiterin in der Metallindustrie verdient in ihrer Lebenszeit ähnlich viel wie eine Akademikerin." (prel)