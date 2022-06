Warten auf die EU-Verordnung

Schon langsam wird es spannend: Die europäische Landwirtschaft erwartet in den nächsten Wochen erste konkretere Vorgaben aus Brüssel, was die Umsetzung des Green Deal anlangt. So soll die Verordnung zum nachhaltigen Pflanzenschutz kommen.

2020 hatte die EU-Kommission ihre Vorstellung einer ökologischeren Landwirtschaft präsentiert: 50 Prozent weniger Pflanzenschutz-, 20 Prozent weniger Düngemittel, 50 Prozent weniger unnütze Nährstoffe und Ausbau der Bio-Landwirtschaft auf 25 Prozent.

Oberösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger beklagt die undifferenzierte Herangehensweise. Die EU würde zum Lebensmittelimporteur, würden die Vorschläge nicht adaptiert. Noch lasse sich die Kommission nicht in die Karten schauen.