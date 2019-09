"Je niedriger die Zinsen sind, desto attraktiver wird es, Geld in Tresoren zu lagern." Dieser Aussage von Klaus Wiener, Chefvolkswirt des deutschen Versicherungsverbands, dürften sich viele Sparer in Österreich anschließen und zunehmend Bargeld horten. Die Nachfrage nach Schließfächern ist groß, auch wenn die Banken freilich nicht wissen, was darin verwahrt wird.