Warren Buffett: "Der Kapitalismus wird missbraucht"

Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway des legendären Investors Warren Buffett hat das dritte Jahr in Folge einen Rekordgewinn erwirtschaftet. Der Betriebsgewinn sei 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 47,44 Milliarden Dollar (45,33 Milliarden Euro) geklettert, teilte das Unternehmen mit. Ein Großteil davon stammt aus den Erträgen des enormen Barvermögens von Berkshire, das Ende 2024 einen Rekordwert von 334,2 Milliarden Dollar erreichte.

Der inzwischen 94-jährige Buffett erklärte, Berkshire habe besser abgeschnitten als erwartet, obwohl 53 Prozent der 189 Geschäftsbereiche Gewinnrückgänge verzeichnet hätten.

Im vierten Quartal stieg der Betriebsgewinn um 71 Prozent auf 14,53 Milliarden Dollar, was vor allem auf Gewinne im Versicherungsgeschäft und Wechselkursänderungen zurückgeführt wurde. Der Nettogewinn im Gesamtjahr lag bei 89 Milliarden Dollar. Darin sind auch Gewinne aus Investitionen in Unternehmen wie Apple und American Express enthalten.

Zu Berkshires Beteiligungen gehören unter anderem auch die Eisenbahngesellschaft BNSF, Industrie- und Chemie-Unternehmen, ein großer Immobilienmakler und Einzelhandelsmarken wie Dairy Queen Eiscreme, Fruit of the Loom Unterwäsche und See's Süßigkeiten.

Buffett mahnte in seinem Aktionärsbrief, der Kapitalismus habe Fehler und werde missbraucht - "in gewisser Hinsicht jetzt ungeheuerlicher als je zuvor". Das Fehlverhalten von "Schurken" sei in vollem Gange. "Kümmern Sie sich um die vielen Menschen, die ohne eigenes Verschulden die kürzeren Strohhalme im Leben ziehen", schrieb Buffett an die Adresse der US-Regierung.

