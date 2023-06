Warnung vor "Träumereien und Brandbeschleuniger-Ideen"

Die Nachfrage am Bau bricht ein. Viele andere Branchen sind davon in der Folge betroffen.

„Das Tal kommt jetzt erst“, sagt Doris Hummer. Die Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ und Landesobfrau des Wirtschaftsbunds warnte heute, Freitag, bei einem Pressegespräch vor einer gefährlichen Gemengelage für die Wirtschaft und negativen Folgen für den Standort: „Der Herbst wird schwierig, die zweite Jahreshälfte wirtschaftlich herausfordernd.“



Hummer sieht einen gefährlichen Mix: So sei die Arbeitslosigkeit im Mai gestiegen, die Zahl der offenen Stellen gesunken. Die Nachfrage im Bausektor sei eingebrochen, was negative Effekte auf viele andere Branchen habe. Unternehmen würden Investitionen massiv zurückfahren bzw. nicht in Oberösterreich, sondern im Ausland tätigen. Der produzierende Bereich werde in eine Rezession schlittern: „Die Wirtschaftsampel blinkt rot.“



In diesem Zusammenhang kritisiert Hummer auch Forderungen nach einer Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich als „Brandbeschleuniger-Ideen“: „Bei einer Verkürzung auf 35 Stunden würden die Betriebe 50.000 Arbeitskräfte mehr brauchen. Das gibt der Arbeitsmarkt nicht her.“ Bei der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit sei Österreich im unteren Drittel, der Pensionsantritt erfolge verhältnismäßig früh.



Sowohl die Politik als auch die Betriebe seien gefordert: Hummer forderte Anreize für Investitionen und eine signifikante Senkung der Lohnnebenkosten. Letzteres würden sich 95 Prozent der heimischen Betriebe wünschen, sagte Wirtschaftsbund-Landesgeschäftsführer Wolfgang Greil. Auch die Abschaffung von Pensionsversicherungsbeiträgen für werktätige Pensionisten und die steuerliche Entlastung von Überstunden seien zentrale Wünsche.



In der Pflicht sind auch die Betriebe, wie eine Umfrage in Zusammenarbeit mit der FH Krems zeigt: Die Sinnfrage und das Image seien zentrale Elemente für die Arbeitgeberattraktivität, sagte Michael Bartz vom Institut Internationaler Handel und Nachhaltige Wirtschaft. Mehr als die Hälfte der Betriebe arbeite schon daran.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper