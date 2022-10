Warnung vor globaler Rezession

"In den vergangenen drei Jahren haben wir unvorstellbare Ereignisse erlebt, die erhebliche Folgen haben", sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa. Die Corona-Pandemie, der Überfall Russlands auf die Ukraine und auch vermehrt extreme Wetterereignisse würden allesamt zum Risiko einer globalen Rezession beitragen, so Georgiewa zum Auftakt der Jahrestagung von IWF und Weltbank in der US-Hauptstadt Washington am Montag. Derzeit gebe es eine Verlangsamung des Wachstums in den drei wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, erklärte Georgiewa. In der Eurozone seien vor allem die hohen Energiepreise ein Problem, China habe aufgrund seiner strikten Covid-Politik immer noch brüchige Lieferketten, und die USA hätten einen an Schwung verlierenden Arbeitsmarkt.

Problem für arme Länder

Laut Weltbank-Chef David Malpass wächst derzeit die Schuldenlast vor allem in ärmeren Ländern: "Der Anstieg der Zinssätze belastet diese Länder zusätzlich." Die Inflation ist laut Malpass nach wie vor ein großes Problem – "besonders aber für die Armen".