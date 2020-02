Warnstreiks in der Sozialwirtschaft

Die Beschäftigten hätten für einige Stunden die Arbeit niedergelegt, so die Gewerkschaft GPA-djp in einer Aussendung. Die 15.000 Caritas-Mitarbeiter sehen sich auf einer Linie mit den Beschäftigten der Sozialwirtschaft, verhandeln aber einen eigenen Kollektivvertrag. Vor dem Wiener Caritas-Tageszentrum skandierten mehr als 200 Mitarbeiter: "Löhne rauf, Arbeitszeit runter!"

Morgen sowie am Donnerstag gibt es auch in Betrieben der Sozialwirtschaft Betriebsversammlungen sowie Warnstreiks: Es beteiligen sich 61 Einrichtungen an den Protestmaßnahmen, unter ihnen assista, B37, EXIT-sozial, Hilfswerk, Proges und pro mente. In der Vorwoche gab es Warnstreiks in 37 Einrichtungen. Wie berichtet, fordern die Gewerkschaften für die 125.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich eine 35-Stunden-Woche. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 2. März vereinbart.