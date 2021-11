Warnstreiks in 320 Metallerbetrieben

Bis in die Nacht auf Mittwoch verhandelten die Sozialpartner. Die 2,75 Prozent, die die Arbeitgeber schließlich anboten, waren der Gewerkschaft aber zu wenig. „Wir haben derzeit eine Inflationsrate von 3,6 Prozent. Das Angebot war also viel zu gering“, sagt der Chefverhandler der Gewerkschaft, Rainer Wimmer. Die Verhandlungen wurden daraufhin abgebrochen.

In 320 Betrieben bundesweit, davon ein Viertel in Oberösterreich, werden die Beschäftigten in kurzen Warnstreiks für bis zu drei Stunden die Arbeit niederlegen. Auch im größten Betrieb Oberösterreichs, der voestalpine, werden morgen Früh Warnstreiks stattfinden.

Danach gibt es Zeitfenster für weitere Verhandlungen. „Wir stehen von Samstag bis Montag bereit, um eine Einigung zu erzielen“, sagt Wimmer. Sollte es dann immer noch keine Einigung geben, könnte kommende Woche von Dienstag bis Donnerstag gestreikt werden.