Warnstreiks bei Lufthansa

Von 3.45 Uhr am Mittwoch bis 6 Uhr am Donnerstag soll an allen Standorten die Arbeit niedergelegt werden.

Aufgrund des Streiks wird es wahrscheinlich zu größeren Flugausfällen und Verspätungen kommen. Wie viele Ausfälle der Ausstand verursachen werde, sei noch nicht klar, erklärte die Lufthansa am Montag. Durch die im Luftverkehr ohnehin angespannte Personalsituation musste die Fluglinie bisher schon rund 6000 Flüge im Sommer streichen.

Mit dem Warnstreik will Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Während die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro fordert, ist die Lufthansa lediglich zu einer Erhöhung von 150 Euro bereit. Verdi argumentierte, die enorme Arbeitslast der Beschäftigten in der Krisenzeit rechtfertige eine kräftige Lohnerhöhung.