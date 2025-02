Warnstreik an den Flughäfen Düsseldorf und Köln

Die deutschen Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn erwarten am Montag erhebliche Auswirkungen durch den angekündigten Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Diese hat an beiden Standorten mehrere hundert Beschäftigte zum eintägigen Ausstand aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sollen laut der Ankündigung am Flughafen Köln/Bonn am Sonntagabend und am Standort Düsseldorf Montagfrüh beginnen. Beide Airports haben Verbindungen nach Österreich, die betroffen sein können.

Der Köln/Bonner Flughafen erwartet nach Angaben eines Sprechers im Streikzeitraum massive Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und zahlreiche Flugausfälle. Nach derzeitigem Stand fänden 75 geplante Starts und Landungen nicht wie geplant statt. Regulär stehen im Streikzeitraum insgesamt 168 Passagierflüge (79 Starts, 89 Landungen) auf dem Flugplan.

Vor Anreise zum Airport Status der Flüge prüfen

Auch der Düsseldorfer Flughafen rechnet laut einem Sprecher mit "erheblichen Auswirkungen". Den Fluggästen wurde geraten, sich vor der Anreise bei Airline oder Reiseveranstalter nach dem Status ihrer Flüge zu erkundigen.

Die Streiks sollen laut Verdi im laufenden Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber bei Bund und Kommunen erhöhen. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Entgelt, aber mindestens 350 Euro mehr im Monat sowie drei zusätzliche freie Tage.

