Walter Oblin wird neuer Chef der Österreichischen Post

Das habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, geht aus einer Aussendung hervor. Er folgt Georg Pölzl, der die Position seit 2009 innehat und mit Oktober aus dem Unternehmen ausscheidet. Oblin ist seit 2012 Finanzvorstand, seit 2019 auch Generaldirektor-Stellvertreter und verantwortet außerdem die Division Brief & Werbepost.

Bis zur Übernahme der neuen Position als Vorstandschef behält der gebürtige Villacher seine bisherigen Funktionen. Der Vorstandsposten war vorher international ausgeschrieben worden. Die Post AG befindet sich zu mehr als der Hälfte (52,8 Prozent) im Eigentum der Republik.

