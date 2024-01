Waldbilanz: Klimawandel setzt den Staatswäldern mehr denn je zu

Die heißesten neun Sommer seit dem Jahr 1768 in Österreich waren in den vergangenen 30 Jahren. Das Jahr 2023 war das wärmste in der 256-jährigen Messgeschichte. Allein diese Fakten zeigen, wie sehr der heimische Wald den Klimaveränderungen ausgesetzt ist. Trockenheit, Windwürfe und in der Folge Borkenkäfer haben auch 2023 wieder enorme Schäden angerichtet, mit 32 Millionen Euro höhere als 2022, berichtete das Vorstandsduo der Österrreichischen Bundesforste, Georg Schöppl und Andreas Gruber, bei der Präsentation der Waldbilanz 2023 in Wien.

OÖ: Schadholzanteil 39 Prozent

In Oberösterreich, wo die ÖBF ein Viertel der Waldfläche besitzen (118.000 ha von 494.000 ha), wurden im Jahr 2023 rund 415.000 Festmeter Holz geerntet, weniger als im Jahr davor (440.000). Der Schadholzanteil in den vier oö. Betrieben – Traun-Innviertel mit Sitz in Ebensee, Steyrtal/Molln, Inneres Salzkammergut/Bad Goisern und Nationalpark Kalkalpen/Reichraming – lag wie im Jahr davor bei 40 Prozent und wieder weit unter dem Österreichschnitt von rund 55 Prozent.

Rund zwei Drittel der oberösterreichischen Schadholzmengen gingen auf das Konto des Borkenkäfers, der schwerpunktmäßig Schäden in dem Forstrevieren Mondsee und Schneegattern im Kobernaußerwald, aber auch in der Region Gosau und Hallstatt anrichtete. Der Rest entfiel großteils auf Sturmschäden.

Im ganzen ÖBF-Bundesgebiet wurden 1,9 Millionen Festmeter Holz geerntet, davon mehr als eine Million Festmeter Schadholz. Die größten Borkenkäferschäden waren im Kärntner Mölltal und in der Obersteiermark. Das Sturmtief Zoltan bereitete den Förstern noch ein unangenehmes Weihnachtsgeschenk: 250.000 Festmeter Schadholz, allein 35.000 im Inneren Salzkammergut.

Gewinn aus Forstwirtschaft - ÖBF bleibt Nettozahler für Staat



Dennoch konnten die Bundesforste das Holz teurer verkaufen als 2022 (88 Euro/Vfm). „2023 war ein finanziell deutlich positives Waldjahr für uns und hat wie die anderen Unternehmensbereiche positiv abgeschnitten. Damit bleiben wir für den Staat Nettozahler“, sagte Schöppl. (Die genauen Zahlen werden erst mit der Bilanz präsentiert). Auch heuer dürfte ein „vom Holzpreis her vernünftiges Jahr werden“. Trotz der Schwierigkeiten in der Baubranche sei kein Nachfrageeinbruch für Sägerundholz zu bemerken. Das hänge auch mit dem Rückgang von Holzimporten aus Tschechien zusammen und mit der geringen Bereitschaft kleiner Waldbesitzer, bei niedrigem Holzpreis Bäume zu schlägern.

Der Klimawandel mache nicht mehr nur dem „Brotbaum“ Fichte zu schaffen, zunehmend leiden die Buchenbestände unter den trockenen Jahren und werden anfällig für Krankheiten. Mit Durchforstung, Naturverjüngung bzw. Wiederaufforstung versuchen die Staatsforste, den Wald klimafitter zu machen. Das Fällen von 10.000 Fangbäumen, die die Borkenkäfer anlocken und so deren Bekämpfung erleichtert, sei ebenfalls eine Waldschutzmaßnahme, die zwar teuer aber effektiv sei. Laut interner Waldinventur sind in fünf Jahren – trotz höherer Entnahmen als geplant – 1,5 Millionen Festmeter Holz in den Bundesforste-Wäldern zugewachsen. Die Holzmenge, die auf auf ÖBF-Flächen steht, nimmt also zu.

Ohlsdorf: "Kein Handlungsbedarf"

Zum Rechnungshofbericht bezüglich einer fehlenden Besserungsklausel beim umstrittenen Grundverkaufs in Ohlsdorf sagte Schöppl, dass er keinen Handlungsbedarf sehe. „Da bin ich anderer Ansicht als der Rechnungshof. Aber wir werden in Zukunft in alle Kaufverträge eine solche Klausel hineinschreiben.“ Der Rechnungshof befand, dass der Käufer Hans Asamer bei seinem Deal „einen Mehrerlös von 12,2 Mio Euro erzielt“ habe und die staatlichen Bundesforste sich vertraglich nicht ausreichend abgesichert hätten, um davon zu profitieren und einen „auf einen potenziellen weiteren Verkaufserlös“ zu erzielen.

Gasbohrung in Molln

Zur Probegasbohrung von ADX auf der ÖBF-Fläche in Molln sagte Schöppl, dass der Vertrag mit der Gasfirma bis Ende 2024 laufe, aber keinerlei Vereinbarung über einen etwaigen Abtransport des Gases, etwa via Pipelines, mit den Bundesforsten vereinbart sei.

Zum Management der Klimakrise gehört neben dem proaktiven Waldumbau der weitere Aufbau der eigenen Kapazitäten für Waldpflege und Holzernte. Forst-Vorstand Gruber will die wichtigsten ÖBF-Holzerntemaschinen, vor allem mit Seil, verdoppeln, um den Engpässen bei den externen Holzernteunternehmen zu entkommen. Besonders in steilen und entlegenen Flächen sei das notwendig. Damit einhergehend soll auch der Aufbau von

Forstfachpersonal (plus 15 Mitarbeiter) und ein zusätzliches Investitionsvolumen von ca. 4 bis 5 Millionen Euro in den nächsten drei bis fünf Jahren. Aktuell arbeiten 362 angestellte Forstfacharbeiter (Vollzeitäquivalent) für die Staatsforste.

ÖBF-Vorstandsduo Georg Schöppl und Andreas Gruber (r.) Bild: Rubasch Ulrike

