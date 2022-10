Waldbauern warnen vor "Glücksrittern"

Für Oberösterreichs Waldbauern ist 2022 ein gutes Jahr. Deutlich weniger Borkenkäfer- und Sturmschäden sowie höhere Preise wirkten sich positiv aus, sagte Oberösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger bei einer Pressekonferenz am Montag: "Aber das Marktgeschehen ist auch schnelllebiger geworden, und die Produktionskosten steigen."

Die Preise für Sägerundholz schwanken. Jene für Industrie- und Energieholz kennen derzeit nur eine Richtung – nach oben. Wegen Ukraine-Krieg und Energiekrise ist die Nachfrage vor allem nach Brennholz stark gestiegen. "Die Umstände sind schlecht, aber die Entwicklung in der Waldbewirtschaftung ist gut", sagte Waldverband-Obmann Franz Kepplinger, der Waldbesitzern riet, den "Hype" zu nutzen.

Nachdem der Raummeter Brennholz ab Hof lange zwischen 85 und 95 Euro gekostet hat, sind es nun 100 bis 150 Euro. Die Preiserhöhung sei angesichts schwieriger Jahre zuvor nötig, so Kepplinger.

In Baumärkten sind teils mehr als 200 Euro zu bezahlen. Diese "Zuschläge auf Importware" kritisierte Kepplinger. Und er warnte vor "Glücksrittern" jeglicher Art, die in der Phase steigender Preise kurzfristig in den Holzhandel einsteigen.

"Die Waldbauern schauen auf langjährige Kundenbeziehungen", so der Obmann. Wer bereits bisher Holz gekauft habe, habe auch heuer welches bekommen. Manch andere hätten die Verknappung wohl zu spüren bekommen. Scheitholz, das heute verkauft werde, sei bereits vor mehr als einem Jahr produziert worden, weil Holz trocknen müsse, erklärte Waldenberger. Die jüngsten Absprache-Vorwürfe gegen Pelletsfirmen würden ein schlechtes Licht auf die ganze Biomassebranche werfen. Die Waldbauern könnten hier überhaupt nichts dafür.