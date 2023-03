Wald wuchs in 50 Jahren um eine Fläche so groß wie das Burgenland

"Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume", sagt Georg Starhemberg, Obmann von proHolz Oberösterreich. Er schaffe Holz, entziehe dabei Kohlendioxid und produziere Sauerstoff. Der Wald ist also ein Klimaschützer.

Und er wächst. In den vergangenen 50 Jahren ist die Waldfläche in Österreich um eine Fläche so groß wie das Burgenland gewachsen - auf rund vier Millionen Hektar. Der Wald sei sowohl Lebensraum als auch ein Ort für Freizeit, sagt Starhemberg: "Er filtert Wasser und Luft und bietet einen natürlichen Schutz vor Naturgefahren wie Erosion, Hochwasser, Steinschlag und Lawinen."

Und Holz ist ein Devisenbringer und Wirtschaftsfaktor. Rund 70.000 Einkommensbezieher gibt es in Oberösterreich entlang der Wertschöpfungskette, wie proHolz betont.

Interessante Zahlen und Fakten finden Sie in der Grafik.

