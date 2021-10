Diese sieht bis 2030 vor, mehr Kohlenstoff zu speichern und die Biodiversität in den Wäldern zu erhalten. Den Forstministern waldreicher europäischer Staaten und Waldbesitzern reicht das nicht. Der Fokus auf nur zwei Aspekte des Waldes sei zu wenig, "der Wald kann mehr", sagte gestern Felix Montecuccoli, Präsident der Land & Forst Betriebe Österreichs, bei einem Pressegespräch mit Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP) im Anschluss an eine Ministerkonferenz in Wien. Die