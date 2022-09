Wahlkampf in Italien: Rückt das Land nach Draghi wieder weit nach rechts?

Am kommenden Sonntag wählt Italien eine neue Volksvertretung. Geht es nach den jüngsten Umfragen wird die nächste Regierung in Rom erstmals von einer Frau angeführt: Giorgia Meloni mit ihrer Partei Fratelli d’Italia hat einen deutlichen Vorsprung vor ihren politischen Mitbewerbern. Sie gilt als rechtsnationalistisch.

Wahrscheinlich ist auch, dass Meloni eine Koalition mit Lega-Chef Matteo Salvini und der Forza Italia von Silvio Berlusconi eingeht. Es droht damit ein Rechtsruck nach der Regierung des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi, der nach wie vor das Land regiert, im Juli aber seinen Rücktritt erklärt hat.

Ex-EU-Kommissionspräsident Romano Prodi warnt vor "großen Problemen für die EU" im Falle eines Wahlsieges der Fratelli d’Italia unter Meloni. Er befürchtet, dass dann Italien mit einer Anti-EU-Politik die Union lähmen könnte, gilt sie doch laut Prodi als Bewunderin des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.

Italiens Volkswirtschaft hat eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Sie ist im Vorjahr um 6,6 Prozent gewachsen, der stärkste Zuwachs seit 1976. Für heuer sind die Wachstumsaussichten freilich nicht mehr so rosig. Das Land kämpft – so wie alle anderen EU-Staaten – mit den Folgen des Ukraine-Krieges, in erster Linie mit den hohen Energiepreisen. Die Regierung Draghi hat mit der Zustimmung aller Parteien ein Hilfspaket im Volumen von 17 Milliarden Euro verabschiedet, um die Not großer Bevölkerungsteile zumindest etwas zu lindern. Italien ist nach Deutschland der zweitwichtigste Handelspartner Österreichs. Gudrun Hager, Wirtschaftsdelegierte Österreichs in Mailand, will sich zu der politischen Situation des Landes nicht äußern, verweist aber auf eine höchst erfreuliche Entwicklung im Vorjahr und auch heuer im ersten Halbjahr. Mit einem Rekord-Handelsvolumen von mehr als 22,8 Milliarden Euro habe Italien nicht nur den Rang als Österreichs zweitwichtigster Wirtschaftspartner behauptet, es wurden auch die USA als zweitwichtigster Exportmarkt überholt. "Im ersten Halbjahr hat sich diese positive Dynamik fortgesetzt: Die Exporte nach Italien sind zwischen Jänner und Juni um 25,6 Prozent gestiegen."

Die traditionell starken Verflechtungen mit dem südlichen Nachbarland hätten sich angesichts der globalen Lieferketten-Problematik nicht nur bewährt, sondern zusätzlich verstärkt, sagt Hager im OÖN-Gespräch.

Italien ist nicht nur die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, es ist auch das zweitgrößte Industrieland hinter Deutschland. Das gelte vor allem für Norditalien, also die Provinzen, die direkt an Österreich grenzen. "Da gilt es, Synergien zu nutzen. Und beide Seiten tun dies auch", sagt Hager.