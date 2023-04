Wärmepumpen vor dem Aus? Aufregung um geplantes Verbot von Kältemitteln

Wärmepumpen werden mit Kältemitteln betrieben, damit sie funktionieren. Deren Einsatz soll jetzt eingeschränkt werden. In der Branche herrscht Aufregung. Die EU will den Einsatz von fluorierten Kältemitteln (sogenannte F-Gase) weitgehend verbieten, es sollen nur noch natürliche Kältemittel verwendet werden dürfen. 97 Prozent der in Österreich eingebauten Wärmepumpen-Modelle wären vom Verbot betroffen, nur bei drei Prozent wird das natürliche Kältemittel Propan verwendet. Vor einem