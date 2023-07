Wärmepumpen: Verkaufszahlen im ersten Halbjahr um 40 Prozent gestiegen

Die Nachfrage nach klimafreundlichen Heizsystemen ist laut der Vereinigung der Österreichischen Kessel- und Heizungsindustrie (VÖK) insgesamt ungebrochen hoch. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete die Interessenvertretung bei Wärmepumpen ein Absatzplus von 40 Prozent auf 28.100 Stück. Vor allem Luftwärmepumpen erfreuten sich großer Beliebtheit. Gasgeräte hingegen wurden mit 12.600 Stück um 30 Prozent weniger verkauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Holzkessel konnten das Allzeithoch des Vorjahres zwar nicht halten, lagen aber mit einem Minus von 37 Prozent auf 9000 Stück über dem hohen Niveau von 2021. Die stark schwankenden Pelletspreise führten laut der Vereinigung zu Rückgängen bei Pelletsheizungen von mehr als 50 Prozent. Stückholzkessel mit Gebläsebrennern erlebten mit einem Plus von 80 Prozent ein Comeback.

Den heimischen Herstellern mache derzeit die Diskussion in Deutschland Probleme, wo Kunden aufgrund der unklaren politischen Vorgaben so stark verunsichert sind, dass sie vorerst abwarten, teilt die VÖK mit. In Österreich ist das Erneuerbare-Wärme-Gesetz ebenfalls in der Warteschleife. Es soll den stufenweisen Umstieg von fossilen Heizungen auf erneuerbare Alternativen regeln. Ab 2025 beginnt demnach der verbindliche Tausch von besonders alten Kohle- und Ölheizungen. Bis 2035 bzw. 2040 sollen letztlich alle fossilen Heizungen (Öl, Gas, Kohle) ersetzt sein. Vor allem der Verband proPellets drängt massiv auf den Beschluss des Gesetzes.

"Hohe Energiepreise und großzügige Förderanreize waren in normalen Jahren ein wesentlicher Markttreiber", so die VÖK: "Die Marktverwerfungen der vergangenen Jahre haben einen wahren Nachfrageboom ausgelöst, der durch die gestörten Lieferketten nicht sofort bedient werden konnte. Sobald die Hersteller wieder lieferfähig waren, haben Installateure und Kunden noch im Vorjahr Anlagen gekauft und eingelagert, die erst heuer verbaut werden müssen. Erst wenn diese Einbauten erfolgt sind, rechnen wir mit einer Normalisierung der Marktlage."

