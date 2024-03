Wärmepumpen: Ochsner sieht Delle als Chance zur Konsolidierung

Der Umsatz ist von 92 auf 128 Millionen Euro in die Höhe geschnellt. Seit Herbst spürt auch Ochsner eine "Delle", wie es Firmenchef Karl Ochsner nennt. Heuer wird ein Geschäftsvolumen von rund 100 Millionen Euro erwartet. Der Dämpfer, den Ochsner hauptsächlich der schlechten Ankündigungspolitik der deutschen Regierung anlastet, sei nur vorübergehend. Mittelfristig führe an der Wärmepumpe kein Weg vorbei, so der Unternehmer. Lesen Sie auch: Heizungstausch: Was spricht für Holz, was für