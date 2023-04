Wärmepumpen: Konzerne wollen auch Hersteller in Österreich kaufen

Die Wärmepumpe ist eine oberösterreichische Erfindung. Peter Ritter von Rittinger meldete 1853 das erste Patent an, in der Saline Ebensee ging 1857 ein Prototyp in Betrieb. Heute ist es ein Milliarden-Markt mit globalem Wettlauf um Marktanteile und Technologien. Wie am Mittwoch bekannt wurde, übernimmt der US-amerikanische Klimatechnikkonzern Carrier um zwölf Milliarden Euro die große und ertragreiche Heizungssparte des deutschen Unternehmens Viessmann, das seine Österreich-Zentrale in