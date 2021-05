Wärmebranche wehrt sich gegen "Heizungsverbote"

In einem offenen Brief von Verbänden und Unternehmen an Kanzler Sebastian Kurz und die Länderchefs macht man sich für "Technologieoffenheit" und Innovation anstelle von Verboten stark.

Fast alle derzeit mit fossiler Energie betriebenen Heizungstechnologien könnten auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden, etwa mit grünem Strom, grünem Gas und Holz. Man befürworte die Klimaziele, aber es sei kontraproduktiv, heute rechtlich festzulegen, mit welcher Technologie diese erreicht werden sollen.