Währungsunion und Euro feiern ein Vierteljahrhundert

Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien – elf von damals 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union waren beim Start des Buchgeldes Euro per 1. Jänner 1999 dabei. Die Einführung geschah vorerst noch parallel zu Schilling, Lire, Franc, Gulden, D-Mark und Co. Nun feiern Währungsunion und Euro mit Jahresbeginn 2024 ihr 25-jähriges Jubiläum.

Seinen Ruf als "Teuro", den sich der Euro von Beginn an erworben hat, ist er nie ganz losgeworden: Schon nach der Einführung des Euro-Bargelds zum Jahreswechsel 2001/2002 folgte auf Euphorie bald Ernüchterung. Volkswirte konnten noch so sehr argumentieren – beim Einkaufen, im Gasthaus oder beim Friseur wurden Kunden das Gefühl nicht los, Schilling-Preise seien damals so umgerechnet worden, als sei ein Euro nur zehn, nicht aber knapp 14 Schilling wert. Die Skepsis ist auch 25 Jahre nach dessen Einführung nicht völlig verschwunden. Manche sehnen sich beim Blick auf die gerade in jüngster Zeit rasant gestiegenen Preise nach "guten alten Zeiten" zurück. Eine Teuerung gab es beispielsweise in Kroatien, dem jüngsten Euro-Land, nach der Euro-Einführung Anfang 2023.

Bild: OÖN Gafik

In etlichen Staaten machen Rechtspopulisten Stimmung gegen den Euro und fordern die Rückkehr zu nationalen Währungen. Ein Problem: Die Geldpolitik wurde zwar bei der EZB gebündelt, Wirtschafts- und Haushaltspolitik jedoch blieben weitgehend in der Verantwortung der Nationalstaaten. Im jüngsten "Eurobarometer" der EU-Kommission sagten aber 79 Prozent der im Oktober 2023 befragten Menschen ab 15 Jahren, aus ihrer Sicht sei der Euro eine gute Sache für die EU. In allen 20 Euro-Staaten sind die Euro-Befürworter mit Abstand in der Mehrheit.

"25 Jahre Euro stehen für eine beispiellose Erfolgsgeschichte in der Geldpolitik und ein starkes Europa", sagte der Gouverneur der Nationalbank, Robert Holzmann, zur APA. "In diesem Sinne und auch im Namen meiner Vorgänger kann ich daher nur sagen: Happy Birthday, Euro!"

Um die Bindung der Menschen an die gemeinsame Währung weiter zu festigen, lässt die Europäische Zentralbank (EZB) Bürgerinnen und Bürger zuletzt bei der laufenden Gestaltung der neuesten Banknotenserie mitreden. Flüsse, Vögel und europäische Kultur waren deren Favoriten bei einer Umfrage der Notenbank zu möglichen Motiven der Geldscheine.

Schilling-Vorräte in Österreich

Nach einem Vierteljahrhundert liegen in Österreichs Haushalten immer noch Milliarden Schilling in Münzen und Scheinen herum. Per 30. November waren laut Oesterreichischer Nationalbank noch 6,8 Milliarden Schilling im Wert von 497 Millionen Euro nicht umgetauscht gewesen. Davon entfallen drei Milliarden Schilling auf Banknoten und 3,8 Milliarden Schilling auf Münzen. Gefunden werden die meisten Schilling in Büchern zwischen den Seiten, in Wäschekästen und grundsätzlich bei Hausräumungen.

